شكرا لمتابعة خبر عن الإبل السائبة تهدد عابري طريق محافظة وادي الفرع العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عامر العمري (صدى):

تهدد الإبل السائبة عابري طريق محافظة وادي الفرع العام، وذلك أثناء تواجدها على الطريق للرعي من الأشجار التي وضعتها بلدية محافظة وادي الفرع بين المسارين.

وقد طالب أهالي المحافظة وعابري الطريق من الجهات المسئولة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة و إلزام أصحابها بإبعادها عن الطريق وفرض غرامات مغلظة ضدهم في حالة تواجدها على الطريق.

هذا وقد تسببت الإبل السائبة في العديد من الحوادث المروعة والخطيرة في المحافظة وأصبحت تسبب تواجد الإبل على الطريق القلق للأهالي وعابري الطريق.