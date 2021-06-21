نائب وزير الحج يتفقد تجهيزات الوزارة في المشاعر المقدسة

الرياض - محمد عبدالله - تفقد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، اليوم الإثنين، المشاعر المقدسة؛ للاطلاع على سير الأعمال والتجهيزات لموسم حج 1442 هـ.

زار «مشاط» المقر الرئيس للجان المتابعة ومراقبة خدمات الحجاج، والمخيمات والمقرات الخاصة بتواجد الحجاج في مشعر عرفات ومزدلفة ومنى، واطلع على سير أعمال التجهيزات في تلك المواقع، وتأكد من مدى مطابقتها للإجراءات والاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم.

واستمع نائب وزير الحج والعمرة إلى شرح عن إجراءات التنقل الآمن، وآليات تقديم الوجبات للحجاج، والخدمات اللوجستية لطريقة تفويجهم، وذلك برفقة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحج، ووكيل الوزارة لخدمات الحجاج والمعتمرين، ووكيل الوزارة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وكثفت وزارة الحج والعمرة عن استعداداتها وعززت جاهزية مرافقها ومشروعاتها، لتوفير الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1442هـ، واستكملت تجهيز منظومتها التقنية، واستعداد كوادرها البشرية لتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن في حج هذا العام.

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