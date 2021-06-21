«شؤون الحرمين»: جاهزون لموسم الحج بـ3 منظومات خدمية واحترازية وتقنية

الرياض - محمد عبدالله - أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اكتمال منظوماتها الخدميَّةِ والاحترازيَّةِ والتقنيَّةِ؛ استعدادًا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام للعام الجاري ١٤٤٢هـ..

وأشارت إلى أن تلك المنظومات ستعمل معًا؛ للخروج بحج متميز تُراعى فيه أقصى درجات الأمان الصحي والسلامة البيئية، وسيرافق ذلك جهود مشتركة مع الجهات العاملة على خدمة ضيوف الرحمن كافة.

وبيَّنت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، أنَّ المملكةَ بقيادتها الحكيمة تحرص على إقامة شعائر الله، ولم تدخر جهدًا أو مقدرًا من مقدراتها لضمان الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن.

وكانت وزارة الحج والعمرة، أكملت منظومة تحويل مؤسسات أرباب الطوافة إلى شركات مساهمة، فيما يتعلق بمرحلة عقد الجمعيات التأسيسية الأولى لهذه الشركات، وانتهاء التصويت على البنود التأسيسية بمشاركة واسعة وبتحقيق نسب أصوات عالية وسط شفافية وتكافؤ فرص وتركيز على عنصر الخبرة في شؤون خدمة ضيوف الرحمن، وبما يرتقي إلى تطلعات الوزارة ضمن تجويد خدمات قطاع الحج والعمرة.

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