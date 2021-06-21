نائب وزير الحج: إعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوافة لرفع جودة الخدمات

الرياض - محمد عبدالله - أكَّد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن ما اتخذته الوزارة من تجهيزات أسهمت في نجاح إنهاء مرحلة عقد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوافة، التي تتوج خطط الوزارة الاستراتيجية لإعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوافة وعددها 9 مؤسسات، وتحويلها لشركات مساهمة؛ بهدف الانتقال من النمط التقليدي للعمل الاحترافي المؤسسي؛ مما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار «مشاط» إلى أن الوصول للمرحلة الأخيرة من تحويل المؤسسات إلى شركات مساهمة والمتمثل في انتخاب المرشحين لأعضاء مجالس الإدارة سيتم لاحقًا، وسط آلية تراعي عناصر الشفافية وتكافؤ الفرص بين المنتخبين لعضوية المجالس، الذين هم من أصحاب خبرة وكفاءة وجدارة يمكن أن تواكب رؤية المملكة وتحقق تطلعاتها، مؤكدًا دور مركز الاستراتيجية وإدارة الأداء بالوزارة والهيئة التنسيقية للمؤسسات، في عقد الجمعيات التأسيسية للشركات وفق الضوابط والاشتراطات الخاصة بجائحة كورونا بالتنسيق مع وزارة التجارة والعمل على استكمال جميع التجهيزات الخاصة بذلك.

ونوّه نائب وزير الحج والعمرة، بأهمية استخدام وسائل التقنية بما يضمن ممارسة جميع المؤسسين لحقوقهم وإتاحة مشاركتهم بفاعلية وتمكينهم من الاستماع والمناقشة والتصويت وفق الأنظمة والتعليمات وموثوقية العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجالس الإدارة، للرقي بالعمل المؤسسي في قطاع الحج والعمرة، الذي يمثل محورًا رئيسًا في رؤية 2030؛ نظرًا لما يتمتع به من مزايا متفردة، يعكس الصورة المشرفة للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وضيف الرحمن بمختلف جنسياتهم.

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