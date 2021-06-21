بالفيديو.. شجاعة مواطن تنقذ مبنى سكنيًّا من حريق ضخم بالدمام

الرياض - محمد عبدالله - تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق شجاعة أحد المواطنين، في مدينة الدمام؛ حيث أنقذ مبنى سكنيًّا من حريق ضخم، وذلك بعد اشتعال حريق في إحدى المركبات القريبة من المبنى السكني.

وظهر المواطن في مقطع الفيديو، وهو يقود المركبة إلى مكان بعيد وهي محترقة، وذلك قبل انفجارها واشتعال النار في المبنى السكني الذي كان قريبًا من المركبة.

ونشرت قناة العربية مقطع الفيديو، ووصف موقف المواطن بإنقاذ المبنى من كارثة محققة بعد اشتعال النار في الجزء الأمامي من المركبة.

وانهالت الإشادات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على المواطن؛ حيث وصفه البعض بالبطل، وذلك بعد إنقاذ العديد من الأرواح من حريق وكارثة محتملة.

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