تعقيب رسمي على اعتراض مكاتب استقدام عمالة منزلية على تكلفة الحجر

الرياض - محمد عبدالله - نشر المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، بيانًا رسميًا بخصوص تجمع عدد من ملاك مكاتب الاستقدام أمام مبنى الوزارة؛ حيث أكد أن التجمع كان احتجاجًا على قرار الوزارة بتحميل تكلفة الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية المستقدمة على مكاتب الاستقدام.

وجاء البيان الذي نشره المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية كالآتي:

إشارة لما تم تداوله حول تجمع عدد من ملاك لاستقدام أمام مبنى الوزارة، توضح الوزارة الآتي، «التجمع كان لعدد من ملاك ومسؤولي مكاتب الاستقدام احتجاجًا على قرار الوزارة بتحميل تكلفة الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية المستقدمة على مكاتب الاستقدام، وذلك للعقود التي أبرمت قبل الإعلان عن الحجر المؤسسي، ومطالبين بتحميل صاحب العمل المستقدم تكلفة الحجر المؤسسي وهو مالا يتوافق مع عقد الاستقدام المبرم بين الطرفين.

وأضاف بيان وزارة الموارد البشرية: «أوضحت الوزارة في لقاءات سابقة وفي تجمعهم المشار إليه حيثيات القرار والرأي القانوني والإجراءات الإدارية التي اتخذتها الوزارة في تمديد العقود المبرمة بما يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم أمام العملاء المستقدمين».

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