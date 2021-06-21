سقوط «محتالين» بالرياض وبحوزتهما 500 ألف ريال حصيلة جرائم عدة

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأحد، القبض على مواطن ومقيم ارتكبا جرائم احتيال مالي في عدد من المناطق وضبط بحوزتهما مبلغ (500,000) ريال.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم النصب والاحتيال المالي، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا (79) جريمة مالية احتيالية في مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة وجازان والجوف.

وأوضح الرائد الكريديس، إنهما حولا الأموال التي حصلوا عليها إلى خارج المملكة عبر حساب بنكي لمؤسسة تجارية تعود ملكيتها لمواطنة، وذلك بإيهام ضحاياهما بالاستثمار في أسواق التداول العالمية، وضبط بحوزتهما مبلغ (500,000) ريال، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.