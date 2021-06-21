عسير: القبض على مخالف يروج الحشيش

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية، أسفرت عن القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بمحافظة بلقرن في منطقة عسير، لترويجه كمية من الحشيش المخدر، وعثر بحوزته على (1096) قرص إمفيتامين مخدرًا.

وأكد النجيدي، أنه أُوقف المقبوض عليه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.