أكاديمي يتوقع ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية

قال رئيس قسم الأرصاد بكلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة الأستاذ الدكتور منصور المزروعي خلال الندوة الشهرية للمركز الوطني للأرصاد التي حملت عنوان "تباين درجات الحرارة" إن العالم سيشهد بشكل عام من والجزيرة العربية بشكل خاص ارتفاع بدرجات الحرارة كبير جدا، وأكثر المناطق السعودية ارتفاع بدرجات الحرارة الوسطى والشرقية. وأضاف: "تشير الدراسات إلى أن متوسط درجات الحرارة العظمى المتوقع خلال السنوات القادمة سيكون بين 52 - 53 درجة مئوية". تجدر الاشارة إلى أن الندوة التي تقام حاليا عن بعد، شهدت حضورا لافتا ناهز الـ 200 شخص من المختصين والمهتمين بالطقس.



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