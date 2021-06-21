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ضبط إثيوبي مخالف يروج المخدرات في عسير 

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الدمام - شريف احمد - تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة بلقرن في منطقة عسير لترويجه كمية من الحشيش المخدر.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة بلقرن في منطقة عسير، لترويجه كمية من الحشيش المخدر، وعثر بحوزته على (1096) قرصاً إمفيتامينا مخدراً.

وأكد النقيب النجيدي، أنه أُوقف المقبوض عليه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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