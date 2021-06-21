شكرا لقرائتكم خبر عن في يومها الثاني.. حملة مشتركة تُغلق منشآت مخالفة بـ«مركزية الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت بلدية وسط الدمام عدد من المخالفات، في ثاني أيام الحملات التفتيشية الشاملة على المنطقة المركزية بحي السوق في الدمام. وأغلقت الحملة التي تقودها بلدية وسط الدمام بالتعاون مع شعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، وصحة الشرقية عددًا من المنشآت المخالفة. وإنطلقت الحملة، بعد صلاة المغرب، واستمرت لمدة 3 ساعات، وتهدف إلى التأكد من تطبيق جميع المنشآت للإجراءات الاحترازية. وشددت البلدية على استمرار حملاتها الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والباعة الجائلين، للتأكد من التطبيق التام لجميع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.