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فصل الكهرباء عن معارض بيع وشراء السيارات التي تقع ضمن حمى المشاعر

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21

فصل الكهرباء عن معارض بيع وشراء السيارات التي تقع ضمن حمى المشاعر

توجيه المُلاك لإنهاء إجراءات عقاراتهم نظامًا لدى الجهات المختصة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

باشرت الإدارة العامة للمشاعر المقدسة، وبمشاركة الشركة للكهرباء، أعمال فصل التيار الكهربائي عن معارض بيع وشراء السيارات والتي تقع ضمن حمى المشاعر.

توجيه للملاك: 

وبحسب ما ذكرت أمانة العاصمة المقدسة على موقع تويتر، تم توجيه المُلاك لإنهاء إجراءات عقاراتهم نظامًا لدى الجهات المختصة.

 
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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