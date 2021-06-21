الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21

فصل الكهرباء عن معارض بيع وشراء السيارات التي تقع ضمن حمى المشاعر

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

باشرت الإدارة العامة للمشاعر المقدسة، وبمشاركة الشركة السعودية للكهرباء، أعمال فصل التيار الكهربائي عن معارض بيع وشراء السيارات والتي تقع ضمن حمى المشاعر.

توجيه للملاك:

وبحسب ما ذكرت أمانة العاصمة المقدسة على موقع تويتر، تم توجيه المُلاك لإنهاء إجراءات عقاراتهم نظامًا لدى الجهات المختصة.



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