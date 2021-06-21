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شكرا لقرائتكم فصل الكهرباء عن معارض بيع وشراء السيارات التي تقع ضمن حمى المشاعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21
فصل الكهرباء عن معارض بيع وشراء السيارات التي تقع ضمن حمى المشاعر
توجيه المُلاك لإنهاء إجراءات عقاراتهم نظامًا لدى الجهات المختصة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
باشرت الإدارة العامة للمشاعر المقدسة، وبمشاركة الشركة السعودية للكهرباء، أعمال فصل التيار الكهربائي عن معارض بيع وشراء السيارات والتي تقع ضمن حمى المشاعر.
توجيه للملاك:
وبحسب ما ذكرت أمانة العاصمة المقدسة على موقع تويتر، تم توجيه المُلاك لإنهاء إجراءات عقاراتهم نظامًا لدى الجهات المختصة.
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