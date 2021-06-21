القبض على مقيم روج الحشيش في عسير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21

متابعات الخليج 365 - واس

أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيم لترويجه كمية من الحشيش المخدر.

تفاصيل العملية:

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت – بتوفيق الله – عن القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة بلقرن في منطقة عسير، لترويجه كمية من الحشيش المخدر، وعثر بحوزته على (1096) قرصاً إمفيتامينا مخدراً.

إحالة إلى النيابة:

وأكد النقيب النجيدي، أنه أُوقف المقبوض عليه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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