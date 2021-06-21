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شكرا لقرائتكم القبض على مقيم روج الحشيش في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
القبض على مقيم روج الحشيش في عسير
تم إحالته إلى فرع النيابة العامة
متابعات الخليج 365 - واس
أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيم لترويجه كمية من الحشيش المخدر.
تفاصيل العملية:
وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت – بتوفيق الله – عن القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة بلقرن في منطقة عسير، لترويجه كمية من الحشيش المخدر، وعثر بحوزته على (1096) قرصاً إمفيتامينا مخدراً.
إحالة إلى النيابة:
وأكد النقيب النجيدي، أنه أُوقف المقبوض عليه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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