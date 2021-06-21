- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس جو بايدن لا يخطط للاجتماع بأي من قادة إيران، على خلفية انتخاب إبراهيم رئيسي، مؤكدة أن موقف واشنطن من إيران لم يتغير.
وأضافت "ساكي" أن الولايات المتحدة لا تجمعها في الوقت الراهن علاقات دبلوماسية مع إيران، ووجهة نظرها أن صانع القرار في إيران هو المرشد علي خامنئي بمعزل عن أي انتخابات رئاسية، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأعربت المتحدثة عن تطلعها إلى معرفة إلى أين وصلت محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، حيث أنهت فرق المفاوضات الجولة السادسة من المحادثات، وعادت إلى بلادها للتشاور مع العواصم، واتخاذ القرار النهائي.
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442 09:45 PM
"ساكي" لفتت إلى أن "خامنئي" صانع القرار في طهرانأمريكا: الموقف من إيران لم يتغير.. و"بايدن" لا يخطط للاجتماع بـ"رئيسي"
ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس جو بايدن لا يخطط للاجتماع بأي من قادة إيران، على خلفية انتخاب إبراهيم رئيسي، مؤكدة أن موقف واشنطن من إيران لم يتغير.
وأضافت "ساكي" أن الولايات المتحدة لا تجمعها في الوقت الراهن علاقات دبلوماسية مع إيران، ووجهة نظرها أن صانع القرار في إيران هو المرشد علي خامنئي بمعزل عن أي انتخابات رئاسية، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأعربت المتحدثة عن تطلعها إلى معرفة إلى أين وصلت محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، حيث أنهت فرق المفاوضات الجولة السادسة من المحادثات، وعادت إلى بلادها للتشاور مع العواصم، واتخاذ القرار النهائي.
، أمريكا: الموقف من إيران لم يتغير.. و"بايدن" لا يخطط للاجتماع بـ"رئيسي" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا: الموقف من إيران لم يتغير.. و"بايدن" لا يخطط للاجتماع بـ"رئيسي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.