اخبار السعوديه

مبادرة جيل طويق "همة وطموح يعانق السماء" تستهدف 760 سيدة في 17  محافظة بمكة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

محمد بن مسعود - الدمام - تطلقها جمعية الأيدي الحرفية الأهلية بدعم من بنك التنمية الاجتماعية

أطلقت جمعية الأيدي الحرفية الأهلية بمنطقة مكة المكرمة، بدعم من بنك التنمية الاجتماعية، الراعي الوحيد والحصري، مبادرة جيل طويق تحت شعار "همة وطموح يعانق السماء" لتدريب وتأهيل 760 سيدة في 17 محافظة بمنطقة مكة المكرمة، بواقع 3120 ساعة تدريبية في المهن والصناعات اليدوية.

وتهدف المبادرة للنهوض بفتيات الوطن عبر برامج تطويرية ومهارية، تسهم -بعون الله تعالى- في إعدادهن مهاريًّا وحرفيًّا وفكريًّا وعمليًّا لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي في ظل ما تعيشه البلاد من نهضة تنموية شاملة بعد إطلاق رؤيتها 2030 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومؤازرة ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز.

كما تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات المشاركات في مجال الصناعات الحرفية، ودعم رائدات الأعمال والأسر المنتجة.

واشتملت المبادرة على العديد من البرامج التدريبية في المجال الحرفي من خلال عدد من حلقات العمل والدورات النظرية والعملية التي تقدمها مدربات خبيرات من بنات الوطن.

كما تغطي خطة المبادرة عددًا من المحاور المهمة، كسبل تحويل المهارات الحرفية إلى منتجات: الإبداع والتطوير في إنتاج المواد - العمل الحر - الطريق إلى السوق - دراسات الجدوى الاقتصادية وتسعير المنتجات، إضافة إلى التصوير الاحترافي بالجوال.

يأتي ذلك في إطار سعي الجمعية لتأهيل وتطوير مهارات الحرفيات، ودعمهن بمشاريع صغيرة لرفع مستوى المنتجات المحلية المصنوعة بأيدٍ سعودية.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442 09:44 PM

تطلقها جمعية الأيدي الحرفية الأهلية بدعم من بنك التنمية الاجتماعية

مبادرة جيل طويق "همة وطموح يعانق السماء" تستهدف 760 سيدة في 17  محافظة بمكة

أطلقت جمعية الأيدي الحرفية الأهلية بمنطقة مكة المكرمة، بدعم من بنك التنمية الاجتماعية، الراعي الوحيد والحصري، مبادرة جيل طويق تحت شعار "همة وطموح يعانق السماء" لتدريب وتأهيل 760 سيدة في 17 محافظة بمنطقة مكة المكرمة، بواقع 3120 ساعة تدريبية في المهن والصناعات اليدوية.

وتهدف المبادرة للنهوض بفتيات الوطن عبر برامج تطويرية ومهارية، تسهم -بعون الله تعالى- في إعدادهن مهاريًّا وحرفيًّا وفكريًّا وعمليًّا لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي في ظل ما تعيشه البلاد من نهضة تنموية شاملة بعد إطلاق رؤيتها 2030 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومؤازرة ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات المشاركات في مجال الصناعات الحرفية، ودعم رائدات الأعمال والأسر المنتجة.

واشتملت المبادرة على العديد من البرامج التدريبية في المجال الحرفي من خلال عدد من حلقات العمل والدورات النظرية والعملية التي تقدمها مدربات خبيرات من بنات الوطن.

كما تغطي خطة المبادرة عددًا من المحاور المهمة، كسبل تحويل المهارات الحرفية إلى منتجات: الإبداع والتطوير في إنتاج المواد - العمل الحر - الطريق إلى السوق - دراسات الجدوى الاقتصادية وتسعير المنتجات، إضافة إلى التصوير الاحترافي بالجوال.

يأتي ذلك في إطار سعي الجمعية لتأهيل وتطوير مهارات الحرفيات، ودعمهن بمشاريع صغيرة لرفع مستوى المنتجات المحلية المصنوعة بأيدٍ سعودية.

، مبادرة جيل طويق "همة وطموح يعانق السماء" تستهدف 760 سيدة في 17  محافظة بمكة ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة جيل طويق "همة وطموح يعانق السماء" تستهدف 760 سيدة في 17  محافظة بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا