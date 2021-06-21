السعودية.. "شؤون الحرمين" تؤكد جاهزيتها لموسم الحج

محمد الفلاح - الإثنين 21 يونيو 2021

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اكتمال منظوماتها الخدمية والاحترازية والتقنية استعداداً لاستقبال حجاج بيت الله الحرام للعام الجاري ١٤٤٢هـ.



وأشارت إلى أن تلك المنظومات ستعمل معاً للخروج بحج متميز تُراعى فيه أقصى درجات الأمان الصحي والسلامة البيئية، وسيرافق ذلك جهوداً مشتركة مع الجهات العاملة على خدمة ضيوف الرحمن كافة.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين أن السعودية بقيادتها الحكيمة تحرص على إقامة شعائر الله- عز وجل-، ولم تدخر جهداً أو مقدراً من مقدراتها لضمان الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن.