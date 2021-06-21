شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة حائل توضح حقيقة فيديو «خزان المياه» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت امانة منطقة حائل في بيان لها صدر اليوم عبر حسابها في تويتر انه اشارة الى مقطع الفيديو المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي والذي ظهرت فيه أحد المواطنات تدعي فيه أن أمانة منطقة حائل أزالت السلم الحديدي وخزان الماء بهدف انه تشوه بصري حسب ما ذكرته .

وأضافت امانة حائل أن ما اشارت اليه المواطنة عبارة عن تعدي مكون من «شينكو» وسلم حديدي وقواعد حديدية وخزان مياه على جزء من شارع, وتم إعطاء صاحب التعدي مهلة عشرة أيام لإزالة الحدث بنفسه حسب إقراره وقد صدر قرار أمير منطقة حائل رقم (57654) وتاريخ 26 / 9 / 1442 م بإزالة التعدي على الشارع بكافة مكوناته.

وتم تنفيذ ذلك من قبل اللجنة الثالثة لمراقبة الأراضي وازالة التعديات بإمارة المنطقة للموقع بتاريخ 5/ 11 / 1442 ه والأمانة لن تتهاون في طلب إزالة التعديات من مقام إمارة المنطقة على الطرق وأراضي المرافق والخدمات البلدية علما بأن أمانة منطقة حائل سوف تحتفظ بحقها بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من نشر أو تداول هذا المقطع الذي يحمل معلومات غير صحيحة