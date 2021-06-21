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محمد بن مسعود - الدمام - بعد صدور الحكم النهائي في قضية الـ170 مليون ريال الشهيرة التي أثيرت في وقت سابق، قدم رئيس نادي الهلال السابق سامي الجابر اعتذاراً رسمياً للأمير نواف بن سعد الرئيس الذي سبقه في رئاسة النادي.
وقال الجابر عبر حسابه الرسمي، اليوم الاثنين: " الخليج 365 وأن غردت بحسابي وذكرت ما نصه:” خلال البرنامج ذكر معاليه المعلومة أنني قلت هناك 170 مليوناً لم نجد لها أي قوائم مالية مدققة وهذا الكلام حدث فعلاً”، وقد صدر حكم قضائي مكتسب للقطعية بثبوت إساءة تلك التغريدة للأمير نواف بن سعد آل سعود وأعتذر له عن ذلك".
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442 08:54 PMبعد حادثة الـ170 مليون ريال.. سامي الجابر يعتذر للأمير نواف بن سعد
بعد صدور الحكم النهائي في قضية الـ170 مليون ريال الشهيرة التي أثيرت في وقت سابق، قدم رئيس نادي الهلال السابق سامي الجابر اعتذاراً رسمياً للأمير نواف بن سعد الرئيس الذي سبقه في رئاسة النادي.
وقال الجابر عبر حسابه الرسمي، اليوم الاثنين: " الخليج 365 وأن غردت بحسابي وذكرت ما نصه:” خلال البرنامج ذكر معاليه المعلومة أنني قلت هناك 170 مليوناً لم نجد لها أي قوائم مالية مدققة وهذا الكلام حدث فعلاً”، وقد صدر حكم قضائي مكتسب للقطعية بثبوت إساءة تلك التغريدة للأمير نواف بن سعد آل سعود وأعتذر له عن ذلك".
، بعد حادثة الـ170 مليون ريال.. سامي الجابر يعتذر للأمير نواف بن سعد ،
المصدر : الخليج 365
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