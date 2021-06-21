، مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام: الإعلان الهندي عن وظائف بمشروع قطار الرياض "وهمي وغير صحيح" ،

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صرَّح مصدر مسؤول في مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض (قطار وحافلات الرياض) إلى صحيفة "الخليج 365" بأن الإعلان الذي يتم تداوله حول توافُر وظائف في مشروع قطار الرياض، الصادر عن وكالة توظيف في الهند، هو إعلان وهمي، وغير صحيح. كما أن هذه الوكالة لا تمثل المشروع، ولا ترتبط مع إدارته بأي شكل من أشكال التعاون.
وكانت إدارة المشروع قد قامت بالتواصل مع الوكالة عند نشر الإعلان عندما ظهر لأول مرة في عام 2014م.
وأوضح المصدر المسؤول أن إدارة المشروع حرصت منذ اليوم الأول ﻋﻠﯽ توطين التجربة والخبرة ﻓﻲ قطاع النقل العام؛ إذ قامت بوضع خطة للتدريب ونقل المعرفة، ترتكز على 3 محاور رئيسة، هي: برنامج نقل التقنية والتدريب ضمن عقود التنفيذ، وبرنامج توطين الوظائف والتأهيل ضمن عقود التشغيل والصيانة، وبرنامج التدريب التعاوني مع الجامعات السعودية.
كما أكد المصدر المسؤول أن جهود إدارة المشروع في هذا المجال أثمرت توظيف المئات من الكفاءات الوطنية من الشباب والشابات السعوديين، الذين وصل عددهم حاليًا إلى ما يزيد على 2000 موظف وموظفة من الكفاءات المتخصصة في المجالات الهندسية والمعمارية والفنية والإدارية، ضمن الائتلافات المنفِّذة للمشروع واستشاريي الإدارة والإشراف. وهي ما زالت تتابع عن كثب موضوع التوطين، وتقدِّم الدعم المطلوب في سبيل تحقيق نِسَب أعلى لتوظيف شباب وشابات الوطن.
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442 08:49 PM
أكد استقطاب وتوظيف أكثر من ٢٠٠٠ من الكفاءات الوطنيةمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام: الإعلان الهندي عن وظائف بمشروع قطار الرياض "وهمي وغير صحيح"
صرَّح مصدر مسؤول في مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض (قطار وحافلات الرياض) إلى صحيفة "الخليج 365" بأن الإعلان الذي يتم تداوله حول توافُر وظائف في مشروع قطار الرياض، الصادر عن وكالة توظيف في الهند، هو إعلان وهمي، وغير صحيح. كما أن هذه الوكالة لا تمثل المشروع، ولا ترتبط مع إدارته بأي شكل من أشكال التعاون.
وكانت إدارة المشروع قد قامت بالتواصل مع الوكالة عند نشر الإعلان عندما ظهر لأول مرة في عام 2014م.
وأوضح المصدر المسؤول أن إدارة المشروع حرصت منذ اليوم الأول ﻋﻠﯽ توطين التجربة والخبرة ﻓﻲ قطاع النقل العام؛ إذ قامت بوضع خطة للتدريب ونقل المعرفة، ترتكز على 3 محاور رئيسة، هي: برنامج نقل التقنية والتدريب ضمن عقود التنفيذ، وبرنامج توطين الوظائف والتأهيل ضمن عقود التشغيل والصيانة، وبرنامج التدريب التعاوني مع الجامعات السعودية.
كما أكد المصدر المسؤول أن جهود إدارة المشروع في هذا المجال أثمرت توظيف المئات من الكفاءات الوطنية من الشباب والشابات السعوديين، الذين وصل عددهم حاليًا إلى ما يزيد على 2000 موظف وموظفة من الكفاءات المتخصصة في المجالات الهندسية والمعمارية والفنية والإدارية، ضمن الائتلافات المنفِّذة للمشروع واستشاريي الإدارة والإشراف. وهي ما زالت تتابع عن كثب موضوع التوطين، وتقدِّم الدعم المطلوب في سبيل تحقيق نِسَب أعلى لتوظيف شباب وشابات الوطن.
، مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام: الإعلان الهندي عن وظائف بمشروع قطار الرياض "وهمي وغير صحيح" ،
المصدر : الخليج 365
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