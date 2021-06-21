- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، أن ما تم تداوله حول تجمع عدد من ملاك مكاتب الاستقدام أمام مبنى الوزارة، كان احتجاجاً منهم على قرار الوزارة بتحميل تكلفة الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية المستقدمة على مكاتب الاستقدام، وذلك للعقود التي أبرمت قبل الإعلان عن الحجر المؤسسي.
وأضاف أنهم كانوا يطالبون بتحمیل صاحب العمل المستقدم تكلفة الحجر المؤسسي، وهو ما لا يتوافق مع عقد الاستقدام المبرم بين الطرفين.
وأكد "آل حماد" أن الوزارة أوضحت لهم في لقاءات سابقة، وفي تجمعهم المشار إليه حيثيات القرار والرأي القانوني والإجراءات الإدارية التي اتخذتها الوزارة في تمديد العقود المبرمة، بما يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم أمام العملاء المستقدمین.
كما أكد على سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال قراراتها إلى اتخاذ ما يخدم المصلحة العامة، إضافة إلى تنسيقها الدائم مع مختلف الجهات المعنية والقطاعات المختلفة قبل اتخاذ أي قرار.
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442 08:25 PM
بعد تجمع عدد من أصحاب المكاتب أمام مبنى "وزارة الموارد" للهدف نفسه"آل حماد": مطالبة مكاتب الاستقدام بتحميل الحجر المؤسسي للمستقدم "مخالف"
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، أن ما تم تداوله حول تجمع عدد من ملاك مكاتب الاستقدام أمام مبنى الوزارة، كان احتجاجاً منهم على قرار الوزارة بتحميل تكلفة الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية المستقدمة على مكاتب الاستقدام، وذلك للعقود التي أبرمت قبل الإعلان عن الحجر المؤسسي.
وأضاف أنهم كانوا يطالبون بتحمیل صاحب العمل المستقدم تكلفة الحجر المؤسسي، وهو ما لا يتوافق مع عقد الاستقدام المبرم بين الطرفين.
وأكد "آل حماد" أن الوزارة أوضحت لهم في لقاءات سابقة، وفي تجمعهم المشار إليه حيثيات القرار والرأي القانوني والإجراءات الإدارية التي اتخذتها الوزارة في تمديد العقود المبرمة، بما يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم أمام العملاء المستقدمین.
كما أكد على سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال قراراتها إلى اتخاذ ما يخدم المصلحة العامة، إضافة إلى تنسيقها الدائم مع مختلف الجهات المعنية والقطاعات المختلفة قبل اتخاذ أي قرار.
، "آل حماد": مطالبة مكاتب الاستقدام بتحميل الحجر المؤسسي للمستقدم "مخالف" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "آل حماد": مطالبة مكاتب الاستقدام بتحميل الحجر المؤسسي للمستقدم "مخالف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.