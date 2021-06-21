، ليبيا.. إطلاق سراح 90 مصرياً كانوا محتجزين في مقر الهجرة غير الشرعية بطرابلس ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، عن إطلاق سراح 90 مواطناً مصرياً كانوا محتجزين في مقر الهجرة غير الشرعية بطرابلس منذ يوم الجمعة الماضي.

وأوضح رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس السفير محمد ثروت سليم في بيان اليوم، أن السفارة المصرية في طرابلس نجحت بالتنسيق مع السلطات الليبية المعنية في إنهاء أمر المحتجزين وإطلاق سراحهم منوها بأن أغلبهم من محافظة المنيا بصعيد مصر.