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أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اكتمال منظوماتها الخدمية والاحترازية والتقنية استعدادًا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام للعام الجاري ١٤٤٢هـ.
وتفصيلاً، أشارت رئاسة الحرمين إلى أن تلك المنظومات ستعمل معًا للخروج بحج متميز، تراعَى فيه أقصى درجات الأمان الصحي والسلامة البيئية. وسيرافق ذلك جهودٌ مشتركة مع الجهات كافة العاملة على خدمة ضيوف الرحمن.
وبيَّنت أن المملكة العربية السعودية بقيادتها الحكيمة تحرص على إقامة شعائر الله -عز وجل- بعد توفيقه سبحانه جل في علاه.
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442 08:22 PM
أكدت أن المملكة وقيادتها لم تدخر جهدًا لضمان الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمنرئاسة الحرمين تؤكد جاهزية منظوماتها الخدمية والاحترازية استعدادًا لموسم الحج
أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اكتمال منظوماتها الخدمية والاحترازية والتقنية استعدادًا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام للعام الجاري ١٤٤٢هـ.
وتفصيلاً، أشارت رئاسة الحرمين إلى أن تلك المنظومات ستعمل معًا للخروج بحج متميز، تراعَى فيه أقصى درجات الأمان الصحي والسلامة البيئية. وسيرافق ذلك جهودٌ مشتركة مع الجهات كافة العاملة على خدمة ضيوف الرحمن.
وبيَّنت أن المملكة العربية السعودية بقيادتها الحكيمة تحرص على إقامة شعائر الله -عز وجل- بعد توفيقه سبحانه جل في علاه.
، رئاسة الحرمين تؤكد جاهزية منظوماتها الخدمية والاحترازية استعدادًا لموسم الحج ،
المصدر : الخليج 365
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