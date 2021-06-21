شكرا لمتابعة خبر عن أمانة حائل تكشف تفاصيل تعدي مواطنة على مرافق وخدمات بلدية أمام منزلها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت أمانة منطقة حائل، أن مواطنة تعدت على مرافق وخدمات بلدية أمام منزلها، حيث وضعت "شينكو" وسلماً حديدياً وقواعد حديدية وخزان مياه على جزء من الشارع العام.

وأشارت أمانة حائل في بيان لها: " أصدر سمو أمير المنطقة قراراً بإزالة التعدي على الشارع بكافة مكوناته، وتم تنفيذ ذلك من قبل اللجنة الثالثة لمراقبة الأراضي وإزالة التعديات بإمارة المنطقة للموقع بتاريخ 5/ 11/ 1442 ھ ووقع صاحب التعدي على إزالة ذلك خلال عشرة أيام " .

وشددت: " لن تتهاون في طلب إزالة التعديات من مقام إمارة المنطقة على الطرق وأراضي المرافق والخدمات البلدية "، موضحة: " سوف نحتفظ بحقنا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من نشر أو تداول هذا المقطع الذي يحمل معلومات غير صحيحة " .