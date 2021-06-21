شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شاب سعودي يحول حافلة مدرسية إلى مشروع سياحي متكامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استطاع الشاب السعودي بدر زهير توظيف مهاراته المتعددة من هواية إلى مشروع سياحي من خلال تحويل الحافلات المدرسية القديمة إلى حافلات سكنية سياحية متنقلة وبمواصفات عالمية.

وقال "زهير" استغليت المواهب الموجودة وأيضًا دعم الدولة في إصدار ما يسمى رخصة العمل الحر في فن الديكور واستغليت هذه الفرصة وقمت بترميم الحافلة وتحويلها لوحدة سكنية متنقلة تستخدم في أغراض السياحة وحل بعض المشاكل الموسمية.

وأضاف: "بالنسبة للعربة فهى من تصميمي وتنفيذي وطلعت بهذا الشكل واستخدمنا النظام الذكي في الإنارات والستائر وحرصنا إن يكون سعة التخزين عالية حتى وصلنا إلى 500 لتر من المياه في التخزين"، بحسب ما جاء بقناة "الإخبارية".