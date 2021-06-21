شكرا لمتابعة خبر عن " الموارد البشرية " توضح ملابسات الاحتجاج الذي نظمه ملاك " مكاتب الاستقدام " أمام الوزارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ملابسات التجمع الذي نظمه عدد من ملاك ومسؤولي مكاتب الاستقدام أمام مبنى الوزارة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سعد آل حماد، أن التجمع كان لعدد من ملاك ومسؤولي مكاتب الاستقدام احتجاجا على قرار الوزارة بتحميل تكلفة الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية المستقدمة على مكاتب الاستقدام وذلك للعقود التي أبرمت قبـل الإعلان عـن الحجر المؤسسي، ومطالبين بتحميل صاحب العمل المُستقدِم تكلفـة الحجر المؤسسي وهو ما لا يتوافق مع عقد الاستقدام المبرم بين الطرفين.

وأضاف أن الوزارة أوضحت لهم في لقاءات سابقة وفي تجمعهم المشار إليه حيثيات القـرار والرأي القانوني والإجراءات الإدارية التي اتخذتها الوزارة في تمديد العقود المبرمة بما يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم أمام العملاء المستقدمين.

وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال قراراتها إلى اتخاذ ما يخدم المصلحـة العامة، إضافة إلى تنسيقها الدائم مع مختلف الجهات المعنية والقطاعات المختلفة قبل اتخاذ أي قراره.