شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إلزام الحصول على موافقة هيئة الحكومة الرقمية قبل إطلاق أي منصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت هيئة الحكومة الرقمية تعميم حوكمة المنصات الرقمي أكدت فيه على ضرورة حصول جميع الجهات الحكومية على الموافقة المسبقة قبل إنشاء أي منصة جديدة.

ويستهدف التعميم الجهات الحكومية والجهات التابعة لها والشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية، ويشمل القرار تطبيقات الهواتف والمواقع الإلكترونية بهدف تنظيم أعمال الحكومة الرقمية والمنصات وعمليات التشغيل والإدارة وتحسين تجربة المستفيدين.

ومن جانبه، أوضح مهند الذكير، المشرف العام على أعمال هيئة الحكومة الرقمية، أن التحول الرقمي من أهم ركائز 2030 ويقدم لها كل الدعم من القيادة وتمثل ذلك في هيئة الحكومة الرقمية، والتي تعد المرجع الأساسي في شؤونها، بحسب ما جاء بـ "العربية".

كما ذكر أن هيئة الحكومة الرقمية هى الجهة المسؤولة عن جميع أعمال الحكومة الرقمية مثل المنصات والمواقع والبوابة الوطنية الموحدة وهذا يشمل كل شئ الخطط والبرامج والمؤشرات ولذلك تم إصدار هذا التعميم.

وأضاف: "بهذا التعميم أي جهة لا تستطيع أن تقوم بأي خطوة الكترونية إلا بعد أخذ الإذن من الهيئة بشروط معينة والحصول على موافقة مسبقة وهذا التعميم يشمل كل الجهات الحكومية وليس القطاع الخاص".

وأكد أن التعميم جاء لبناء أساسيات إنطلاقة لتنظيم أعمال الحكومة الرقمية وتسهل الاجراءات والآلية وترفع الكفاءة التشغيلية أما المنصات المتواجدة الآن قبل التعميم سيتم رفع كفاءة الأصول القائمة وتحسين الكفائة التشغيلية.

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