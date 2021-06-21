مستثمر يهدد 650 مواطنة بالإزالة من سوق " حجاب " في الرياض " فيديو "

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

هدد مستثمر 650 مواطنة بالإزالة من سوق "حجاب" في الرياض وقطع الكهرباء عن المحلات وتكسير الأقفال الموجودة عليها، رغم انتهاء فترة عقد إيجاره للسوق.

وقالت مواطنة تدعى " أم عبدالرحمن " صاحبة محل، إن المستثمر يهددها بإزالة محلها وقطع الكهرباء عنه في حال عدم دفعها إيجار المحل رغم أنه ليس المستثمر المستحق للإيجار.

وأوضحت مواطنة أخرى تدعى "أم جابر":"كلنا محتاجات ونبحث عن لقمة عيش تسترنا"، مبينة أن المستثمر انتهى عقده بالسوق ولكنه يطالبن بدفع الإيجارات أو إزالة هذا السوق.

وأشار المحامي فهيد المطيري إلى أن المستثمر شن حرب بينية على السيدات إما بتكسير الأقفال أو قطع الكهرباء أو إرسال مندوبات لتهديد السيدات في السوق وتقسيمهن لفئتين واحدة معه والأخرى ضده من أجل تفكيكهن.