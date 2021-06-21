إدارة «المجاهدين» تضبط 9 معدات لتجريف الأراضي ونهل الرمال بالشرقية

الرياض - محمد عبدالله - ضبطت الإدارة العامة للمجاهدين عددًا من المعدات أثناء نهل الرمال وتجريف التربة في المنطقة الشرقية؛ في مخالفة لنظام البيئة الذي يمنع نقل التربة أو جرفها دون تصريح.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة عبدالمجيد الكنعان أن قوة المساندة والدوريات بالمنطقة وضمن جهودها في ضبط مخالفي نهل الرمال، ضبطت 9 معدات استخدمت في تجريف الأراضي ونهل الرمال بطرق غير نظامية، وسلمت المعدات المضبوطة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.

وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي، ضبطت 4 مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في مدينة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، إنه تم ضبط 4 آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات اليمنية والباكستانية والهندية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

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