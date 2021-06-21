الزعاق: غدًا الثلاثاء أطول نهار وأقصر ليلة في السنة عالميا

الرياض - محمد عبدالله - قال خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد صالح الزعاق، إنَّ غدًا الثلاثاء، أطول نهار وأقصر ليلة في السنة على مستوى العالم، حيث سيكون طول النهار قرابة الـ14 ساعة في الدول العربيَّة، وحوالي 19 ساعة في الدول الإسكندفانيَّة، وأنه كلمَّا تم التوجه شمالا كلَّما زاد طول النهار.

وتابع الدكتور خالد الزعاق: الشمس تعامدت الساعة العاشرة و32 دقيقة اليوم الاثنين، على مدار السرطان في لحظة واحدة، أي أن الشمس كانت عمودية لا تحيد يمينا أو يسارا أو شمالا أو جنوبا نحو نقطة معينة؛ ليكون الظل ظاهرًا بطريقة متوازية، وفق قناة «العربية».

وفي سياق آخر، توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، سماءً غائمةً جزئيًّا تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ووفق التقرير، تنشط الرياحُ السطحيَّةُ المثيرةُ للأتربة والغبار على سواحل منطقتي «مكة المكرمة والمدينة المنورة».

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