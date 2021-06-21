بدء جدولة الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا خلال أيام

الرياض - محمد عبدالله - أفادت معلومات بأن الجهات المعنية في المملكة، ستبدأ جدولة الجرعة الثانية من لقاح كورونا في المملكة خلال أيام، مشيرة إلى أنه تم إعطاء 16.6 مليون جرعة حتى الآن.

وقالت قناة الإخبارية إن المملكة تصدرت المؤشرات الدولية، التي يصدرها مركز «أداء» في مواجهة جائحة كورونا، متفوقة على 113 دولة، وذلك في مؤشر المعايير الغذائية.

وذكرت أنه منذ بداية جائحة كورونا التي ضربت العالم أجمع، اتخذت المملكة العديد من القرارات التي جاءت في مصلحة المواطن؛ حيث حرصت قيادة المملكة على صحة المواطنين والمقيمين.

ارتفاع كبير في نسبة تحصين كبار السن بلقاح كورونا

حققت وزارة الصحة نسبًا عالية في تحصين كبار السن (60 عامًا وما فوق) بلقاح كورونا؛ حيث بلغت في حفر الباطن 98% وفي الأحساء 93% وفي القريات 93% وفي بيشة 86% وفي الرياض 83% وفي المنطقة الشرقية 80% والطائف 80%، وتم تحقيق هذه النسب بعد تطعيم هذه الفئة بجرعة واحدة على الأقل.

وكانت الصحة منذ بدأت الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا استهدفت فئة كبار السن ضمن الفئات ذات الأولوية بالتطعيم كما أطلقت خدمة «أولوية» التي يتم من خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة وأكثر لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بكل مناطق ومحافظات المملكة.

وأهابت الصحة بالمبادرة للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال «تطبيق صحتي»، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.

جرعة لقاح كورونا الأولى تخفض المرض الشديد والوفيات بنسبة 80%

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، إن الجرعة الأولى من لقاح كورونا، تخفض المرض الشديد والوفيات بنسبة تزيد على 80% عند معظم الناس.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الحماية التي توفرها الجرعة الأولى تستمر عدة أشهر.

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