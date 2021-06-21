وزارة الصحة توجه 10 نصائح لمواجهة الإجهاد الحراري في الصيف

الرياض - محمد عبدالله - وجهت وزارة الصحة، بمناسبة بدء فصل الصيف، عددًا هامًّا من الإرشادات الهامة لتجنب الإصابات المرتبطة بارتفاع درجات حرارة الطقس والتعرض للإجهاد الحراري.

وأوضحت الصحة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يمكن أن تؤدي الحرارة الشديدة إلى الوفاة المبكرة؛ إذ إنها تفاقم الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وغيرها.

نصائح هامة في فصل الصيف

كما دعت وزارة الصحة، الجميع لضرورة اتباع الإرشادات الخاصة بمواجهة مخاطر ارتفاع درجة جرارة الطقس في فصل الصيف والتي تتمثل في:

- ارتداء ملابس فضفاضة خفيفة الوزن ذات ألوان فاتحة وتجنب ارتداء الملابس الثقيلة الداكنة؛ لأنها تمتص الحرارة من الشمس.

- البقاء في مكان مكيف قدر الإمكان، والتقليل من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

- جدولة الأنشطة الخارجية بعناية، مع أخذ راحة في المناطق المظللة.

- تطبيق استخدام واقي الشمس باستمرار طوال فترات التعرض للشمس مع ارتداء قبعة رأس، ونظارات شمسية.

- عدم ترك الأطفال في السيارات؛ حيث يمكن أن تصل الحرارة إلى درجات عالية خطيرة..

- تجنب الوجبات الساخنة والثقيلة، لأنها قد تزيد من حرارة الجسم.

- تناول الكثير من السوائل، مع الابتعاد عن المشروبات السكرية ولا ينصح الانتظار حتى الإحساس بالعطش لتناول الماء.

- تعرف على علامات وأعراض الإصابات المرتبطة بالحرارة، وكيفية علاجها.

- تثقيف الرياضيين حول العلامات المبكرة للأمراض المرتبطة بالحرارة.

- العناية بمن هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المتعلقة بارتفاع الحرارة.

فصل الصيف.. الإصابات الناتجة عن الحرارة

وبينّت الصحة، أنه يكثر في فصل الصيف الإصابات الناتجة عن التعرض للارتفاع الشديد لدرجات حرارة الطقس منها الإجهاد الحراري والتشنجات الحرارية وضرة الشمس.

كما أوضحت الوزارة، أن الإجهاد الحراري عبارة ن إصابة شديدة تتطلب علاجًا طبيًّا طارئًا، يمكن أن تحدث نتيجة التعرض للحرارة الشديدة على مدار فترة زمنية طويلة قد تستغرق عدة أيام، خصوصًا عند اقترانها بالجفاف.

وتابعت، أن التشنجات الحرارية هي تشنجات عضلية، تحدث غالبًا في البطن أو الذراعين؛ بسبب فقد كمية كبيرة من الملح والماء في الجسم، ويمكن أن تحدث نتيجة التعرض المطول للحرارة الشديدة المقترنة بالجفاف، وتكثر عادة عند المشاركة في الأنشطة الخارجية الشاقة كممارسة رياضة المشي.

وأضافت الصحة، أن ضربة الشمس هي أخطر حالة طبية تسببها الحرارة الشديدة، وتتطلب علاجًا طبيًّا طارئًا، وتحدث بسبب عجز الجسم عن تنظيم درجة حرارته، كما تحدث كتطور من إصابات أخرى مرتبطة بالحرارة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن الآثار الصحية السلبية للحرارة بخاصة في فصل الصيف يمكن التنبؤ بها، والوقاية منها إلى حد كبير من خلال اتباع الإرشادات الصحية.

وحذرت الصحة، من أن هناك 6 فئات الأكثر عرضة للمخاطر المرتبطة بالحرارة في فصل الصيف وهم:

- كبار السن.

- الرضع، والأطفال.

- الأشخاص المصابون بزيادة الوزن.

- المصابون بالأمراض المزمنة، مثل: ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب.

- الحوامل.

- العاملون في أماكن حارة ومغلقة بدون تكييف.

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