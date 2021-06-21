شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث بروتوكولات الوقاية في المساجد.. عودة للحياة الطبيعية ومسؤولية على المواطن والمقيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعود الحياة في المملكة إلى طبيعتها رويداً رويداً، مع التزام الجميع من مواطنين ومقيمين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

واستبشر الجميع بقرار وزير الشؤون الإسلامية بتحديث البروتوكولات الصحية في المساجد والجوامع، والسماح بعودة المصاحف في مختلف المساجد بعد رفعها لقرابة العام، والسماح بإلقاء المحاضرات والدروس، وأيضا إلغاء تحديد مدة إقامة خطبة الجمعة وصلاتها بـ (15) دقيقة.

وتبقى المسؤولية على كاهل المواطن والمقيم في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا لضمان عدم العودة للوراء والتمهيد لعودة الأمور إلى طبيعتها تماماً كما كانت قبل جائحة كورونا.

• تعميم وزارة الشؤون الإسلامية

أصدر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قبل أيام، تعميماً فورياً يقضي بتحديث كافة البروتوكولات الصحية في المساجد والجوامع، استناداً إلى ما ورد للوزارة من هيئة الصحة العامة بشأن البروتوكولات الوقائية الخاصة بالمساجد، في إطار استمرار جائحة كورونا.

ونص التعميم على:

1-العمل بجميع “بروتوكولات” الوقاية من ”كورونا” بالمساجد، المعتمدة من هيئة الصحة العامة ومتابعة تحديثاتها على الرابط (اضغط هنا).

2-الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم التزاحم عند دخول المسجد والخروج منه.

3-إبقاء مسافة (متر ونصف) بين المصلين، وإلغاء اشتراط ترك صف فارغ بين كل صفين.

4-إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، والالتزام بالمدة المعتمدة سابقاً على النحو التالي: (25) دقيقة في صلاة الفجر، و (10) دقائق في صلاة المغرب، و (20) دقيقة في بقية الفروض.

5- الإبقاء على فتح المساجد لصلاة الجمعة قبل أذان الجمعة بساعة وإغلاقها بعد الصلاة بـ (30) دقيقة.

6-إلغاء تحديد مدة إقامة خطبة الجمعة وصلاتها بـ (15) دقيقة، مع مراعاة عدم الإطالة في الخطبة إتباعاً للسنة.

• إعادة المصاحف للمساجد

7-إعادة المصاحف للمساجد، مع حث المصلين على إحضار مصاحفهم معهم.

8-السماح بإلقاء المحاضرات والدروس في المساجد مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وأن تكون المدة متوافقة مع مدة فتح المسجد.

9-إلغاء التوجيه السابق بإزالة برادات وثلاجات المياه من المساجد.

• السماح بإقامة صلاة الجنائز بالمساجد

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن مساجد وجوامع المملكة بدأت استقبال الجنائز وسط انتظام والتزام تام بكافة التعليمات التي قررتها الوزارة وفق ما ورد من هيئة الصحة العامة بشأن تحديث البروتوكولات الوقائية لصلاة الجنائز وتشيعها في ضوء استمرار جائحة كورونا، وهي أن يكون للمسجد عدة أبواب، وأن يتم استخدام كافة الأبواب في حال وجود جنازة، ويخصص باب لنقل الجنازة ويسمح فقط لذوي المتوفي بالمشاركة في عملية حمل الجنازة من الباب المخصص.

• البروتوكول الصحي لعودة صلاة الجنائز

ونسقت فروع الوزارة مع إدارات المساجد في المناطق والمحافظات بتخصيص صف لتلقي العزاء بالمساجد والجوامع ووضع حاجز فاصل بين ذوي المتوفي والمعزين بحيث يفصل بينهم مسافة مترين، وتخصيص أكثر من مشرف بالمسجد لمتابعة تطبيق الإجراءات وتنبيه المصلين على عدم مخالفتها، كما يجب أن تكون الصلاة على الميت خارج أوقات الصلوات المفروضة، وذلك إما أن تكون قبل صلاة الفرض أو بعدها بما لا يقل عن ساعة ضمن جهودها لتطبيق البروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

• ضوابط تشيع صلاة الجنائز:

وأوضحت الوزارة، في تقرير لها أن فروعها بمناطق المملكة تتابع عبر الفرق الإشرافية والرقابية وبمشاركة أكثر من 3000 مراقب ومراقبة تنفيذ التعميم الصادر بشأن تحديث البروتوكولات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها في ضوء استمرار جائحة كورونا، كما تتابع عبر غرفة العمليات المشتركة التواصل بين فروع الوزارة بالمناطق وفروع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتنسيق بين مغاسل الموتى التي تقع تحت إشرافهم مع المشرفين المكلفين في المساجد والجوامع؛ لضمان عدم زيادة عدد الجنائز التي يصلى عليها في المسجد الواحد عن 3 جنائز في الوقت الواحد.

ودعت الوزارة ــ في ختام بيانها ــ الجميع إلى التعاون معها في تطبيق كافة التعليمات التي من شأنها المحافظة على صحة وسلامة الجميع، كما حثت في حال رصد جوانب قصور في الخدمات المقدمة لبيوت الله أو في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933، مؤكدة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات المقدمة لبيوت الله وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسئولية وطنية يشارك فيها الجميع.

• مستجدات كورونا في المملكة