شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال منظومة تحويل مؤسسات أرباب الطوافة إلى شركات مساهمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت وزارة الحج والعمرة منظومة تحويل مؤسسات أرباب الطوفة إلى شركات مساهمة، فيما يتعلق بمرحلة عقد الجمعيات التأسيسية الأولى لهذه الشركات، وانتهاء التصويت على البنود التأسيسية بمشاركة واسعة وبتحقيق نسب عالية من الأصوات وسط شفافية وتكافؤ فرص وتركيز على عنصر الخبرة في شؤون خدمة ضيوف الرحمن، وبما يرتقي لتطلعات الوزارة ضمن تجويد خدمات قطاع الحج والعمرة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه البنود المصوَّت عليها، تشمل التحقق من الاكتتاب بكل أسهم الشركة، ومن الوفاء بالحد الأدنى من رأس المال، وبالقدر المستحق من قيمة الأسهم وفقًا لأحكام النظام، وإقرار النصوص النهائية لنظام الشركة الأساس، على ألا تدخل التعديلات ما يخالف نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج وأحكام نظام الشركات واللائحة التنفيذية بما لا يتعارض مع النظامين، إضافة إلى تعيين أول مراجع حسابات للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي الأول، والمداولة في تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة وإقراره.

وعدت الوزارة الجمعيات التأسيسية لجميع شركات أرباب الطوافة، خطوة مهمة ورئيسة في مسيرة التأسيس بما يدل على الوعي الكبير لدى المساهمين وتفاعلهم الإيجابي ورغبتهم في المحافظة على هذه الكيانات وأن تتخذ الشكل النظامي الذي يواكب التغيرات المستقبلية ويسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه، حيث مكن عقد جميع الجمعيات المساهمة من المشاركة وإبداء الرأي من خلال مداخلاتهم واستفساراتهم عن البنود كافة، والتي حظيت بنسب موافقة متميزة وعالية بشكل كبير.