طبيبة نساء: شخير الحوامل طبيعي ولا يدعو للقلق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

رأت استشارية النساء والولادة الدكتورة منى سالمين، أن معظم السيدات يشخرن في فترة الحمل، وهو يعد أمرًا طبيعيًا ولا يدعو للقلق، ويمكن أن تتضاعف نسبة حدوث الشخير 3 مرات بحلول الثلث الأخير من الحمل، وهذا الشخير الذي يحدث أثناء فترة الحمل يكون موقتًا، وتوجد العديد من الطرق للتقليل من إزعاجه وحدوثه.

5 مسببات رئيسية:

وقالت في تصريحات لـ ” متابعات الخليج 365”، إن هناك 5 مسببات تؤدي إلى حدوث الشخير عند الحوامل وهي:

⁃ زيادة الوزن، إذ تتعرض الحامل لزيادة تصل إلى 15 كيلو جرامًا خلال شهور الحمل، ويتسب ذلك في تراكم الدهون في منطقة الرقبة والحنجرة، ما يؤثر على التنفس، ويسبب بعض الصعوبات لذلك يصدر صوت الشخير، وعادة ما تتجلى هذه الظاهرة خلال الثلث الأخير من الحمل.

⁃ الإجهاد، فالحامل تشعر بإجهاد شديد مع أقل مجهود تقوم به، ما يسبب استرخاء العضلات ومنها عضلات الحنجرة والممرات الهوائية، ولهذا السبب تصدر الحامل صوت الشخير خلال النوم.

⁃ احتقان الأنف، فارتفاع مستوى هرمون الأستروجين خلال الحمل يتسبب في احتقان الغشاء المبطن للأنف من الداخل، بالطبع يؤثر هذا الأمر على صوت النفس خلال النوم.

⁃ الحساسية، قد تكون الحامل أكثر عرضة لحالات الحساسية ونزلات البرد، والتي تؤثر على التنفس وخاصة خلال النوم.

⁃ توقف النفس خلال النوم، إذ تتعرض الحامل في بعض الحالات إلى توقف النفس خلال النوم، وهي حالة مرضية تظهر نتيجة انسداد الشعب الهوائية، وأحد أعراض هذه المشكلة الصحية هي صدور صوت قوي يشبه الشخير.

النوم على الجنب:

ولفتت إلى أن جميع تلك المسببات لها حلول فتشخيص الطبيب يحدد طبيعة الأدوية العلاجية، ولكن كوقاية من الشخير خلال الحمل فإنه يمكن اتباع بعض الخطوات التي تحد من حدوث الشخير وهي، النوم على الجنب، فالنوم على الظهر يسبب ضغطًا على المجاري التنفسية، مما يزيد الشخير، فالأفضل صحيًا النوم على إحدى الجانبين للتخفيف من الشخير، كما ينصح بمراقبة السعرات الحرارية، فاكتساب الوزن أثناء فترة الحمل يعد أمرًا طبيعيًا، ولكن من المهم مراقبة كمية السعرات الحرارية خلال فترة الحمل، إذ إن تناول الغذاء الصحي خلال فترة الحمل مهم ويضمن الصحة الجيدة للأم وجنينها، وينصح باستخدام الوسائد المناسبة مع النوم بوضعية رفع الرأس عن مستوى الجسم من الطرق التي تساعد على تقليل الشخير.

تجنب مشروبات الكافيين:

وشددت الدكتورة منى، على ضرورة تجنب مشروبات الكافيين، والتدخين إذا كانت السيدة مدخنة، وأيضا أهمية ممارسة الرياضة الخفيفة، والحرص على تناول الأكل الصحي، والتركيز على الفواكه والخضراوات، وتجنب حمل الأشياء الثقيلة، والحرص على المشي وخصوصًا في الشهور الثلاثة الأخيرة.

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