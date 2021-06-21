المدني: الأطعمة غير الصحية تزيد أوزان الأطفال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعا استشاري التغذية العلاجية الدكتور خالد علي المدني، إلى ضرورة الاهتمام بالتغذية الصحية للأطفال، إذ إن هذه الفئة للأسف تستهلك الكثير من الأطعمة غير الصحية وخصوصًا التي تباع جاهزة في البقالات مثل الشيبس والدونات والكورسونات ومختلف أنواع الحلويات وغيرها، فهذه الوجبات الخفيفة التي لا قيمة غذائية لها تحتوي على كمية عالية من السعرات والدهون والسكريات والأملاح، وجميع هذه العناصر تضر الصحة.

كالسيوم وفسفور وفيتامينات:

ولفت إلى أن الغذاء الصحي المتكامل هو الغني بالبروتين والكالسيوم والفسفور وفيتامين D والمعادن، إذ يجب على الأطفال تناول ما لا يقل عن 3 حصص من الكالسيوم مثل الحليب والجبن والبر، إضافة إلى الأسماك، وعصير البرتقال مع الفاكهة والخضراوات، كما أن فيتامين D مهم جدًا لتقوية العظام، وهو يعمل على امتصاص الكالسيوم في العظام، ونقصه يسبب العديد من المشاكل الصحية الظاهرة والكامنة من الاكتئاب أو سقوط للشعر، كما أن نقص هذا الفيتامين يجعل الفرد عرضة للإصابة بالأمراض المناعية.

تصيب الأطفال بالسمنة:

وأشار الدكتور المدني إلى أن أسلوب الغذاء الخاطئ يؤدي إلى السمنة، وعلى الأسر مواجهة هذه المشكلة عن طريق نظام صحي سليم مناسب، بحيث يكون متوازن العناصر الغذائية، مع الاعتماد على رياضة مناسبة، وضرورة تناول وجبة الإفطار التي تنشط عملية التمثيل الغذائي على مدار اليوم، بجانب الحد من تناول الوجبات السريعة والجاهزة، وكذلك اللحوم المصنعة، إذ تساعد كثيرًا على زيادة الوزن.

أطعمة صحية ورياضة:

ونصح الدكتور المدني، بضرورة الاهتمام بالأطعمة الصحية للأطفال كسلطات الفواكه والخضراوات أو إعداد سندويتشات خفيفة تحتوي على عناصر مفيدة للأطفال، مع توجيههم بالحد من تناول الوجبات الخفيفة الجاهزة التي تباع في البقالات أو الوجبات السريعة لكونها تزيد الوزن وخصوصًا إذا كان الطفل لا يمارس أي نوع من الرياضات.



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