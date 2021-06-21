استشاري: لا تتجاهلوا تشخيص الكحة عند أطفالكم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21

متابعات الخليج 365- محمد داوود - جدة

دعا استشاري الأطفال الدكتور إبراهيم الفاروقي، بعدم إهمال تشخيص الكحة عند الأطفال، إذ قد تكون مؤشرًا لعلامة مرضية، مبينًا أن هناك بعض المسببات منها التعرض للإصابة بنزلات البرد؛ إذ تتسبب في حدوث الكحة البسيطة والمتوسطة، الإصابة بالأنفلونزا وتتسبب في الإصابة بالكحة الجافة الشديدة، وعند إصابة الأطفال بالحساسية والالتهابات في الجيوب الأنفية يتم إفراز الكثير من المخاط، الذي يرتد إلى الحلق مما يتسبب في الكحة، أيضًا هناك الارتجاع المريئي لدى الأطفال ويؤدي إلى القيء والتسبب بحرقة في المعدة ينتج عنها الكحة.

جلسة البخار وأدوية:

وقال في تصريحات لـ “متابعات الخليج 365“، إن الأطفال المصابين بالربو قد يتعرضون للكحة نتيجة وجود المهيجات كعوادم السيارات أو الدخان الناتج عن السجائر أو البخور أو العطور، إذ تحدث هذه الكحة نتيجة رد فعل إذ تصبح الشعب الهوائية مكتومة وتحتاج إلى موسع دوائي مثل بخاخ الشعب الهوائية، وإذا استمرت الكحة فإنه يجب مراجعة الطبيب المعالج فورًا لأخذ جلسة البخار وأدوية الكحة.

تناول الماء والسوائل:

ولفت إلى أن هناك نصائح أخرى لمواجهة الكحة الخفيفة وهي: تناول الماء والسوائل؛ إذ إن ذلك يساعد في الحفاظ على الجسم رطبًا، ما يساعد على ترطيب المجرى التنفسي مما يقلل الكحة، عند النوم يجب الحرص على رفع رأس الطفل قليلًا مما يساعده على التنفس بشكل أفضل، وهذا يقلل من الإصابة بالكحة أثناء النوم، يمكن تناول العسل قبل النوم بنصف ساعة، فذلك يساعد على تهدئة الكحة أثناء النوم، لأن العسل يعتبر من الوسائل الجيدة لعلاج التهاب الحلق الخفيف أيضًا.

محلول ملحي للأنف:

ونصح الدكتور الفاروقي، بتناول الشوربات وخصوصًا شوربة الدجاج، إذ أوضحت الأبحاث إلى أن شوربة الدجاج غنية بالمعادن والفيتامينات التي تساعد على علاج الكحة عند الأطفال، كما يمكن استخدام محلول ملحي للأنف يساعد على التخلص من المخاط المسبب للكحة.

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