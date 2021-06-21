الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21

السيرة الذاتية لـ الأمير منصور بن خالد سفير المملكة لدى قطر

متابعات الخليج 365 - الرياض

تسلم الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اليوم الأحد، نسخة من أوراق اعتماد السفير الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة قطر.

وفيما يلي السيرة الذاتية لسمو الأمير منصور بن خالد بن عبد الله الفرحان آل سعود:

الحالة الاجتماعية:

* مولود في الرياض في العام 1961م

* متزوج ولديه من الأبناء خالد ونورة ولمى والجوهرة وعلياء.

التعليم:

* ماجستير القانون والدبلوماسية (MALD) تخصص العلاقات الدولية من كلية فلتشر للقانون والدبلوماسية (Fletcher school of Law الجزيرة Diplomacy) بجامعة تفتس (Tufts University)، مدفورد بوسطن، ولاية ماساشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية، 1996م.

* ماجستير في دراسات الشرق الأدنى من جامعة نيويورك ((New York University نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية،1991م

* بكالوريوس في العلوم السياسية من كلية العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1984م.

المسؤوليات الوظيفية:

* صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 12-11-1432هـ (2010-2011م) بتعيينه على مرتبة سفير بوزارة الخارجية.

* قدم أوراق اعتماده بتاريخ 17 سبتمبر 2008م سفيرًا ومفوضًا فوق العادة لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الاتحادية.

* قدم أوراق اعتماده مندوبًا دائمًا للمملكة العربية السعودية لدى منظمات الأمم المتحدة التالية في فيينا:

* مندوب المملكة الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا(IAEA) (تقديم أوراق الاعتماد في 30-7-2008م).

* مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا (UNOV) (تقديم أوراق الاعتماد في 1-8-2008م).

* مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) (تقديم أوراق الاعتماد في 1-8-2008م).

* قدم أوراق اعتماده بتاريخ 5-12-2008م سفيرًا غير مقيم للمملكة لدى جمهورية سلوفينيا.

* قدم أوراق اعتماده بتاريخ 6-7-2009م سفيرًا غير مقيم للمملكة لدى جمهورية سلوفاكيا.

* 23 أبريل 2002م -2008م: سفير مفوض فوق العادة لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية التشيك.

* 1997م -2002م: مستشار في إدارة الشئون الغربية بوزارة الخارجية السعودية.

1986م – 1997م:

* عضو في الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

* ممثل المملكة العربية السعودية في اللجنة الثالثة للجمعية العامة.

* نائب رئيس الوفد الدائم للمملكة (1995-1997م).

* 1984-1986م: سكرتير ثالث بالإدارة العامة للشئون الآسيوية بوزارة الخارجية.

* مايو 1984م: التحق بوزارة الخارجية السعودية بوظيفة ملحق دبلوماسي.

المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي حضرها

* الاجتماع السابع للحوار السياسي لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، على مستوى الخبراء، رئيس الوفد السعودي للاجتماع، 22- 24 مارس 2001م، بروكسل، بلجيكا.

* الحوار العربي- الروسي، 2- 3 نوفمبر 1999م، القاهرة، جمهورية مصر العربية.

* المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان، 14- 25 يونيه 1993م، فيينا، النمسا.

* مؤتمر القمة العالمي للطفل، 30-31 سبتمبر 1990م، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

* دورة الأمم المتحدة المستأنفة للشرق الأوسط، 10- 15 ديسمبر 1988م، جنيف، سويسرا.



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