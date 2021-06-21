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ضبط 9 معدات استخدمت في تجريف الأراضي ونهل الرمال بالشرقية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21

ضبط 9 معدات استخدمت في تجريف الأراضي ونهل الرمال بالشرقية

متابعات الخليج 365 - واس

ضبطت الإدارة العامة للمجاهدين عدد من المعدات أثناء قيامها بنهل الرمال وتجريف التربة في المنطقة الشرقية، في مخالفة لنظام البيئة الذي يمنع نقل التربة أو جرفها من دون تصريح.

تجريف الأراضي

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة عبدالمجيد الكنعان أن قوة المساندة والدوريات بالمنطقة وضمن جهودها في ضبط مخالفي نهل الرمال، ضبطت (9) معدات استخدمت في تجريف الأراضي ونهل الرمال بطرق غير نظامية، وسلمت المعدات المضبوطة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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