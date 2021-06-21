طرح خدمة قبول المدفوعات باستخدام الأجهزة الذكية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت “المدفوعات السعودية”، بالشراكة مع Visa العالمية، الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، خدمة “قبول المدفوعات باستخدام الأجهزة الذكية” وهي خدمة دفع رقمية مبتكرة باستخدام الأجهزة الذكية، ذات كفاءة عالية ومنخفضة التكلفة. وسيتم تفعيل الخدمة عبر نظام المدفوعات الوطني “مدى”، وتوفر الخدمة حلول دفع رقمية لتمكين التجار، وبخاصة من فئة الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر، لقبول المدفوعات عبر أجهزتهم الذكية باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، مما يوفر عليهم الاستثمار في أجهزة نقاط بيع إضافية منفصلة.

خدمة قبول المدفوعات

ويعتبر إطلاق خدمة “قبول المدفوعات عبر الأجهزة الذكية”، قفزة جديدة لقطاع المدفوعات في المملكة العربية السعودية باتجاه تحقيق أهداف رؤيتها 2030 في هذا المجال، عبر تسريع التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد. وسوف تعزز هذه الخطوة جهود البنك المركزي السعودي (ساما) و”المدفوعات السعودية” التابعة له، في زيادة عدد المستفيدين من حلول التكنولوجيا الرقمية الجديدة للمدفوعات وتعزيز مستويات الشمول المالي عمومًا.

وفي هذا السياق، قال سعادة الأستاذ فهد بن إبراهيم العقيل المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية: إن إطلاق هذا الحل المبتكر في السوق تزامنًا مع الإقبال المتزايد من المستهلكين السعوديين على استخدام المدفوعات الرقمية أثناء التسوق، وحاجة العديد من الشركات إلى التحول الرقمي استجابة للتغيرات التي طرأت على سلوكيات المستهلكين. وفي الوقت نفسه، تأتي هذه الخطوة لترتقي بقدرات التكنولوجيا المالية الوطنية، وتماشيًا مع “رؤية المملكة 2030″ لتعزيز المدفوعات الرقمية على مستوى المملكة، وبالتالي دعم مسيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي عبر دعم الاستثمارات في حلول الدفع المبتكرة لدعم الشركات الصغيرة وتمكين المستهلكين من الوصول بسهولة إلى خدمات مالية عالية الجودة في مختلف أنحاء المملكة. ومع توسيع نطاق انتشار المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، نحن على ثقة باستمرارية الطلب على المدفوعات الرقمية الآمنة والمريحة التي توفرها خدمة ’ قبول المدفوعات باستخدام الأجهزة الذكية ‘، بل واكتسابه مزيدًا من الزخم والتسارع بعد جائحة كوفيد-19”.

توفير خيارات الدفع

من جهته، قال الأستاذ علي بيلون، مدير عام Visa في المملكة العربية السعودية: “أكدت الجائحة على أهمية إسراع جميع الشركات إلى توفير خيارات دفع تتخطى الخيار النقدي التقليدي، خاصة أن المستهلكين باتوا يفضلون سبل الدفع عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) بفضل ما توفره من راحة وأمان، ويدرك غالبية التجار في المملكة أهمية قبول المدفوعات الرقمية، إذ أعرب أكثر من نصف التجار – 53% من المشاركين في استطلاع دراسة ’تعافي الشركات الصغيرة‘ التي أجريناها مؤخرًا – عن اهتمامهم البالغ بحلول قبول المدفوعات ذات الكلفة المنخفضة.

ومن أبرز المزايا التي توفرها خدمة “قبول المدفوعات باستخدام الأجهزة الذكية” للتجار، مقارنة بأجهزة نقاط البيع التقليدية، أنها لا تتطلب تثبيت أجهزة أو تكاليف إضافية، حيث يمكنهم ببساطة تنزيل التطبيق المعتمد لمزود خدمة الدفع على أجهزتهم واستكمال عملية التسجيل، ثم البدء بقبول المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) في غضون دقائق. وتشمل المزايا الإضافية التي توفرها خدمة الدفع الجديدة، إمكانية استعراض التجار للمعاملات وسجل المدفوعات، كما يمكن للعملاء تلقي الإيصالات الإلكترونية لتتبع مشترياتهم. وعلاوة على ذلك، يقوم البرنامج المتطور لتطبيق خدمة “قبول المدفوعات باستخدام الأجهزة الذكية”، بعملية تشفير ديناميكية لكل معاملة، مما يتيح الدفع بالبطاقة بسهولة وسرعة وراحة، وتعزيز ثقة المستخدمين حيال أمان بياناتهم.

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