، التثدي عند الرجال.. أسبابه وعلاجه ،

محمد بن مسعود - الدمام - لا تستدعي حالة تثدي الرجال القلق، حيث إنها قد تختفي بعد عمر المراهقة دون اللجوء للعلاج، والحقيقة أن معظم الحالات لا تحتاج إلى علاج، وتُعدّ عملية التثدي خيارًا فعالًا في بعض الحالات وهي آمنة ومضاعفاتها بسيطة. سنتعرف في ما يأتي أكثر حول عملية التثدي:

يقصد بالتثدي (Gynecomastia) زيادة النسيج الدهني في الأثداء لدى الرجال عن الحد الطبيعي. وتتعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى المعاناة من مشكلة التثدي، لكن أهمها زيادة الوزن، واستعمال الستيرويدات البنائية، بالإضافة إلى البلوغ.

وفي أغلب حالات التثدي يُشفى المصاب وتزول الحالة دون الحاجة لعلاج، ويُستثنى من ذلك حالات التثدي الناجمة عن وجود مرض أو مشكلة صحية، مثل: سوء التغذية، أو الإصابة بتشمع الكبد، فمثل هذه الحالات تتطلب العلاج. وفي حال كان التثدي ناجمًا عن استخدام دواء معين فإن التوقف عن أخذ الدواء يحل المشكلة.

يلجأ في بداية الأمر إلى الخيارات الدوائية، وفي حال فشلها يلجأ إلى العمليات الجراحية، مع العلم أن العلاج لا يبدأ به من الأساس إلا إذا كانت المشكلة تسبب ألمًا ملحوظًا للغاية أو حرجًا شديدًا وانزعاجًا للمصاب.

ومن طرق إجراء عملية التثدي ما يأتي:

· شفط الدهون (Liposuction):

يقوم مبدأ هذه العملية على شفط دهون الثدي، بمعنى التخلص من النسيج الدهني في الثدي، ولا تؤثر هذه الجراحة في غدة الثدي نفسها.

· استئصال الثدي (Mastectomy):

يتم في هذه العملية استئصال النسيج الغدي للثدي، وتُجرى هذه العملية بعد قيام الطبيب بشقوق أو جروح صغيرة ولا يحتاج المصاب وقتًا طويلًا للتعافي.

المؤهلون للخضوع لعملية التثدي:

يقوم الطبيب المختص بإجراء عملية التثدي في حال انطبقت شروط معينة على الشخص الذي يعاني من مشكلة التثدي، ومن ذلك ما يأتي:

· الأشخاص المصابون بالتثدي والذين لم تنجح معهم طرق العلاج الأخرى.

· الأشخاص الذين لا يعانون من مشكلات صحية خطيرة أو تلك التي تهدد حياتهم، وكذلك غير مصابين بمشكلات أو أمراض قد تعيق التعافي من عملية التثدي.

· يشترط ألا يكون الأفراد مدخنين وألا يكونوا من متعاطي المواد غير المشروعة.

· يجب أن يكون وزن الرجل ضمن الحدود المنطقية إلى حد ما.

· توقف نمو الأثداء وتطورها، بمعنى إنهاء مرحلة البلوغ، ومع ذلك يمكن أن يستفيد المراهقون من عملية التثدي في مرحلتهم العمرية، مع العلم أنهم قد يحتاجون عملية أخرى في المستقبل.

· الأفراد المنزعجون للغاية من حجم الأثداء لديهم.

مضاعفات عملية التثدي:

تعد عملية التثدي آمنة مقارنة بالجراحات الأخرى، ولكن حدوث المضاعفات أمر ممكن بعد العملية. ومن هذه المضاعفات ما يأتي:

· تجمع السوائل.

· حدوث النزيف وظهور الكدمات.

· فقد الجلد الخاص بحلمات الثدي.

· ظهور الندب.

· تنميل في الحلمات.

بعد عملية إزالة التثدي:

يجب أن يشعر المصاب بعد عملية التثدي بتحسن فوري في حجمه، وقد يشعر ببعض الألم البسيط نسبيًا، وأغلب المرضى يكتفون بأخذ مسكنات الألم دون وصفة طبية، وقد يشعر بشيء من فقدان الإحساس في المنطقة، ولكن هذه المشكلة تزول في الغالب خلال بضعة أشهر.

بالنسبة لقدرة المصابين الذين يجرون عملية التثدي على استعادة أعمالهم؛ فإن ذلك يختلف باختلاف طبيعة عمل المصاب، ولكن بشكل عام يتمكن أغلب المصابين من استعادة القدرة على القيام بأعمالهم خلال بضعة أيام.

التأقلم والدعم:

قد يكون تضخُّم الثديَيْن مسبِّبًا للتوتر ومحرجًا للرجال وقد يكون من الصعب إخفاؤه، خلال فترة البلوغ، قد يؤدي التثدِّي الذَّكَري إلى جعل الأولاد هدفًا للتنمر من أقرانهم. قد يجعل أنشطةً مثل السباحة أو تغيير الملابس في غرفة خلع الملابس بمثابة صدمة نفسية.

مهما كان عمرك، فقد تشعر بأن جسمك قد خانك وقد تشعر بعدم الرضا عن نفسك. إن هذه المشاعر طبيعية، لكنْ لمساعدتك في التغلب على ذلك، يمكنك ما يلي:

· طلب المشورة: يمكن للعلاج بالتحدث أن يساعدك على تجنُّب القلق والاكتئاب الناجم عن التثدِّي الذَّكَري. قد تستفيد أيضًا من التحدث مع أفراد أسرتك حتى يفهموا ما تمر به.

· تواصل مع أحد أفراد عائلتك وأصدقائك: قد تشعر بالحرج حيال التحدث عن التثدِّي الذَّكَري مع الأشخاص الذين تهتم بهم. لكن من المرجح أن يعزِّز شرح موقفك وطلب الدعم من علاقاتك ويقلل من التوتر.

· تواصل مع الآخرين الذين يعانون من التثدِّي الذَّكَري: يمكن للتحدَّث مع الرجال الذين لديهم تجربة مماثلة أن يساعدك في التكيُّف.

استشاري جراحة التجميل الدكتور/ خالد الفرة

مستشفى رعاية الوطني