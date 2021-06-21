محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ24 الماضية سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 526737 إصابة. وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 6 حالات وفاة بالفيروس ليصل الإجمالي منذ بدء الوباء إلى 9244 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 513898 حالة. 21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442 06:43 PM خلال الساعات الـ24 الماضية المغرب.. تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة المغرب.. تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 526737 إصابة. وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 6 حالات وفاة بالفيروس ليصل الإجمالي منذ بدء الوباء إلى 9244 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 513898 حالة. الكلمات المفتاحية ، المغرب.. تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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