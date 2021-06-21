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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، عن إطلاق سراح 90 مواطناً مصرياً كانوا محتجزين في مقر الهجرة غير الشرعية بطرابلس منذ يوم الجمعة الماضي.
وأوضح رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس السفير محمد ثروت سليم في بيان اليوم، أن السفارة المصرية في طرابلس نجحت بالتنسيق مع السلطات الليبية المعنية في إنهاء أمر المحتجزين وإطلاق سراحهم منوها بأن أغلبهم من محافظة المنيا بصعيد مصر.
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442 06:42 PMليبيا.. إطلاق سراح 90 مصرياً كانوا محتجزين في مقر الهجرة غير الشرعية بطرابلس
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، عن إطلاق سراح 90 مواطناً مصرياً كانوا محتجزين في مقر الهجرة غير الشرعية بطرابلس منذ يوم الجمعة الماضي.
وأوضح رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس السفير محمد ثروت سليم في بيان اليوم، أن السفارة المصرية في طرابلس نجحت بالتنسيق مع السلطات الليبية المعنية في إنهاء أمر المحتجزين وإطلاق سراحهم منوها بأن أغلبهم من محافظة المنيا بصعيد مصر.
، ليبيا.. إطلاق سراح 90 مصرياً كانوا محتجزين في مقر الهجرة غير الشرعية بطرابلس ،
المصدر : الخليج 365
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