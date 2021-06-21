شكرا لمتابعة خبر عن قنصلية المملكة فـي قوانجو تدعو مواطنيها لأخذ الحيطة والحذر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت القنصلية المملكة فـي قوانجـو، اليوم الإثنين، مواطنيها من هطول أمطار غزيرة مصحوبـة بريـاح قوية، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيـو.

وأوضحت أن مركز الطوارئ بهيئة الأرصاد الجوية بمقاطعـة قوانغ دونغ قـد أعلن عـن هطول أمطار غزيرة مصحوبـة برياح قوية تصل قوتها إلى 8 درجات تقريباً، وذلـك فـي الفتـرة مـن 21 إلى 24 يونيـو .

ودعت الجميع إلى الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات الصادرة من السلطات المحلية، والتواصل معها على الأرقام التالية :

قسم شؤون السعوديين بالقنصلية

008618998378131

الرقم الموحد لشؤون السعوديين في الخارج

0096692003334