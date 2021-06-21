شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رحالة ينطلق من عسير إلى مكة على ظهر الجمل لأداء الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تحدث الرحالة عثمان شاهين، عن تجربته في الإنطلاق من عسير إلى مكة على ظهر الجمل لسيلك مسلك الطرق التاريخية لأداء الحج.

وقال "شاهين" أن هدفه هو المحافظة على الموروث القديم والسير على طرق تاريخية الموجودة في بلدنة مثل طريق "الفيل"، فالطريق سلكه الحجاج منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا.

وأضاف: "حبيت أسير عليه باللبس البدوي السعودي وعلى ظهر الجمل على طريقة أجدادنا احنا بدو عمى عين العدو رغم حضارتنا لكننا محافظين على أصالتنا وموروثنا القديم"، بحسب ما جاء بـ "الإخبارية".

وتابع تحدثه عن الطرق التاريخية: "حطيت لنفسي قواعد وما أكل إلا بالطريقة القديمة وأنام في خيمتي حتى أعيش التجربة بتفاصيلها كاملة واستمتعت بيه لأن عندي شغف حققته من خلال تجربة هذه الرحلة".

://twitter.com/alekhbariyatv/status/1406984601936052229?s=20