«الأرصاد»: 3 مناطق تتأثر بسحب رعدية الثلاثاء.. وأتربة بمكة والمدينة

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، سماءً غائمةً جزئيًّا تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ووفق التقرير، تنشط الرياحُ السطحيَّةُ المثيرةُ للأتربة والغبار على سواحل منطقتي «مكة المكرمة والمدينة المنورة».

ويشهد البحر الأحمر، رياحا سطحيَّة شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 إلى 42 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين، ويصل إلى مترين ونصف المتر في الجزء الجنوبي والأوسط، وحالته متوسط الموج إلى مائج في الجزء الجنوبي والأوسط.

أمَّا الخليجُ العربيُّ؛ فيشهدُ رياحًا سطحيَّةً شماليَّة غربية بسرعة 20 إلى 38 كم/ساعة وتتحول إلى شمالية شرقية بعد الظهيرة، وراتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر.