أمير الجوف يسلِّم الفائزين بجائزة زيت الزيتون بعد فحص منتجاتهم

الرياض - محمد عبدالله - سلّم أمير منطقة الجوف الفائزين بجائزة زيت الزيتون بعد فرز وفحص منتجات المزارعين الذين نافسوا على الظفر بأحد مراكز الجائزة البالغة قيمتها 500 ألف ريال، مؤكدًا أن الجائزة أحدثت تنافسًا كبيرًا لدى مزارعين الزيتون ورفع جودة المنتج.

واستقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، ‏أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان يرافقه وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس محمد البراهيم ومدير عام العلاقات العامة والإعلام عمر الحموان وعدد من مزارعي الزيتون ‏الفائزين في الجائزة لأفضل إنتاج زيت زيتون والزيتون المكبوس في مهرجان زيتون الجوف الدولي.

تم تسليم الجائزة لأصحاب المراكز الخمسة الأولى لكل مسار :

جائزة أفضل إنتاج من زيت الزيتون وهم : المركز الأول عبيدالله دخيل الشراري ، والثاني غالب قبلان الشراري، والثالث فليح سالم الشراري، والرابع عويضه مناخي علي الفهيقي، والخامس ابراهيم عبدالعزيز الحمد .

فيما فاز بجائزة أفضل إنتاج زيتون مكبوس وهم: المركز الأول ظاهر عتيق حييان الشراري، والثاني مرزوق ملفي جروح الخنجر، والثالث محمد ملفي جروح الخنجر، والرابع ابراهيم عبدالعزيز الحمد، والخامس حمود حويطي فروان الرويلي .

وثمنوا لأمير منطقة الجوف هذا الدعم والتشجيع الذي يلقاه مزارعو الزيتون في المنطقة للتنافس على جودة المنتج، وتمنى الأمير فيصل التوفيق للجميع.

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