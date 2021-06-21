هيئة حقوق الإنسان: تفعيل قضاء الاستئناف يعزز اللجوء إلى القضاء

الرياض - محمد عبدالله - قال نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخيّال، إنَّ تفعيل قضاء الاستئناف يمثل مرحلة مهمة من تاريخ القضاء السعودي، وهو ما يعزز حق الإنسان في اللجوء إلى القضاء كحق أساسي من حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال مشاركة «الخيال» في حفل اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف «مرافعة وتدقيقًا»، الذي أقيم اليوم في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالرياض.

وثمّن نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، دعم القيادة الحكيمة المستمر للقضاء الذي شهد في هذا العهد الزاهر تطورًا وتقدمًا ملموسين، في ظل رؤية المملكة 2030 التي أكدت أهمية تطوير المرافق العدلية وتسهيل إجراءات الوصول للمحاكم بأنواعها المختلفة بما يحقق الأمان الاجتماعي.

واعتبر «الخيال» أن الأمان الاجتماعي يُعد من المقومات الأساسية لجودة حياة أفراد المجتمع ورفاهيتهم، وهو ما يسهم بفعالية في تعزيز حماية حق اللجوء إلى القضاء في جميع الخدمات المقدمة للمستفيدين والمتقاضين.

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