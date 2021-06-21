الصحة: انخفاض حالات كورونا الحرجة والنشطة بالمستشفيات

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، انخفاض عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا لتسجل 1489 حالة، بينما تم امس الاحد تسجيل 1516 حالة.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضا حيث تم تسجيل 10584 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 10896 حالة.

وأضافت أنه تم إجراء فحص كورونا لـ84652 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم، تسجيل 1212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و1510 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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