أخبار السعودية.. حصر موظفي العقود لتسجيلهم في التأمينات.. وأمطار بمناطق عدة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الاثنين الموافق 21 يونيو 2021 منها: أخذ جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا يعزِّز المناعة، وبدء حصر موظفي العقود المؤقتة لتسجيلهم في التأمينات، و أمطار وسحب رعدية ورياح وأتربة على مناطق عدة.

طبيب: أخذ جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا يعزِّز المناعة

قال استشاري مكافحة العدوى، د.محمد حلواني:، إن أخذ جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا يعزز الجهاز المناعي، وإن النتائج الأولى للدراسات الخاصة بأخذ نوعين مختلفين من اللقاح مبشرة جدًا.

بدء حصر موظفي العقود المؤقتة لتسجيلهم في التأمينات

قال مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، نادر الوهيبي، إن موظفي العقود المؤقتة بالحكومة وغير المشمولين بالتأمين سينضمون للتأمينات عقب قرار دمج التأمينات والتقاعد، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

أمطار وسحب رعدية ورياح وأتربة على مناطق عدة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتكون سحب رعدية ممطرة ونشاطًا للرياح والأتربة المثارة، مصحوبة بتدنّ في الرؤية خلال الساعات المقبلة.

إغلاق 8 مرافق تجارية خالفت إجراءات كورونا بالطائف

أغلقت أمانة الطائف 8 مرافق تجارية خالفت إجراءات كورونا الاحترازية، وذلك ضمن جولات رقابية مكثفة نفذتها لتعزيز الامتثال بالإجراءات الوقائية وتطبيق الاشتراطات الصحية بالأنشطة التجارية والغذائية، في المواقع السياحية والمواقع ذات الارتياد المتزايد.

فتح باب التسجيل في برنامج «مساعد طبيب أسنان»

أعلنت وزارة الصحة، فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج «مساعد طبيب أسنان»، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

٧ حالات يحظر فيها فصل خدمة المياه لعدم السداد

قال منظم المياه إن هناك 7 حالات يحظر فيها فصل خدمة المياه عن المستهلك لعدم سداد الفواتير المستحقة.

الأحوال المدنية :إجراءان لا يحتاجان لصورة شخصية أو تعبئة نموذج

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا داعي لإحضار صور شخصية أو تعبئة النماذج عند التقدم لإجراءات الأحوال المدنية، وذلك لتجديد البطاقة، أو إصدار بدل تالف أو مفقود للبطاقة أو سجل الأسرة.

الصحة: الخلايا الجذعية لا تعالج السكري والشيخوخة والجلطات

أكدت وزارة الصحة، أن الخلايا الجذعية ليست علاجًا للأمراض المزمنة، وغيرها من الأمراض الأخرى، ولم يثبت ذلك حتى الآن.

إزالة إحداثات غير نظامية بمخططات ولي العهد 9 في مكة

أزالت أمانة العاصمة المقدسة إحداثاتٍ غير نظامية على أراضٍ بيضاء بمخططات ولي العهد 9 جنوب مكة المكرمة، شملت إقامة بئر وغرف شعبية بهدف استغلال الأرض دون مسوغٍ نظامي.

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