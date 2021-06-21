وزارة الصحة تنوه بتطبيق الإجراءات الاحترازية لـ«الوصول إلى بر الأمان»

الرياض - محمد عبدالله - حثت وزارة الصحة الجميع على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأكدت أهمية استمرار التقيد بالإجراءات حتى يصل المجتمع إلى بر الأمان.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1212 حالة مؤكدة وتعافي 1510 حالات فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10584 حالة منها (1489) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 475403 حالات كما بلغ عدد حالات التعافي 457128 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 14 حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7691 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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